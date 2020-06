Bekmørkt i overnattings- og serveringsbransjen - konkursøkning på over 150 prosent

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser at pandemien rammer overnattings- og serveringsbransjen ekstremt hardt.

Når mai i år sammenlignes med fjoråret har antall konkurser økt med 157 prosent.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, mener det ikke er noen hemmelighet at akkurat disse to bransjene som rammes hardt.

– Ser vi året under ett så langt, har det vært en økning i antall konkurser for denne bransjen på 23,6 prosent. Selv om tallene er høye nok som de er, er jeg dessverre redd for at tallet vil stige ytterligere, sier Kristiansen.

Frykter nytt konkursskred

Totalt gikk 291 aksjeselskap konkurs i mai, mens 462 ble tvangsavviklet. I april gikk 243 aksjeselskap konkurs. Likevel har det vært en nedgang i antall konkurser på 11 prosent når årets mai sammenlignes med fjorårets.

– I april var det historisk få konkurser, og vi har ikke sett en måned med færre konkurser siden juli 2018. Noe som skyldes at måneden var preget av redusert antall konkursbegjæringer fra det offentlige. Tallene fra mai tyder på at det offentlige gradvis har begynt å sende inn konkursbegjæringer. Derfor er konkurstallene i mai høyst sannsynlig lavere enn normalt, og vi frykter at dette er starten på en ny konkurstrend, sier Kristiansen.

– Hittil i år er antall konkurser for aksjeselskap ned med 4,5 prosent. Ser vi alle foretakstyper under ett, gikk 321 bedrifter konkurs i mai, fortsetter Kristiansen.

Bedring i handel og bygg- og anleggssektoren

Varehandelen hadde et oppsving i mai og det vært en nedgang på 10,5 prosent i antall konkurser så langt i år.

Når mai sammenlignes mot mai, har det vært en nedgang på 7,7 prosent.

I bygg- og anleggssektoren gikk 51 aksjeselskap konkurs i mai. Det er 45,7 prosent færre enn i mai 2019.

Hittil i år er antall konkurser i sektoren ned med 18,5 prosent.

– Her er det verdt å merke seg at konkurser har et naturlig tidsetterslep i forhold til økonomisk aktivitet. Det vil si at konkurstallene er lavere enn hva den økonomiske situasjonen til bedriftene skulle tilsi, forklarer Kristiansen.