Norge forblir attraktiv for tyske bedrifter

Til tross for kjøligere stemning som følge av covid-19, var forretningsklimaet i Norge bedre enn forventet i mai, viser Norsk-Tysk Handelskammers konjunkturundersøkelse gjennomført blant tyske og norske medlemsbedrifter samt utenlandske investorer for forrige måned.

Samtidig viser de norsk-tyske næringsforbindelsene seg sterk også i krisetider.

Tyskland er Norges nest viktigste handelspartner og 2019 var blant annet et rekordår for import av tyske varer og eksport av norske fastlandsvarer.

Undersøkelsen viser at de fleste bedriftene med forretninger i begge land vurderer den nåværende forretningssituasjonen som tilfredsstillende (43,1 prosent), mens en fjerdedel av bedriftene anser den nåværende forretningssituasjonen som god.

Verdsetter norske rammebetingelser

Nesten en tredjedel av bedriftene (31,9 prosent) mener Norge har blitt mer attraktiv som forretningslokasjon de siste tre årene. 43,5 prosent oppgir ingen endring.

Politisk og økonomisk stabilitet samt rammebetingelser for digitalisering vurderes som spesielt positive forretningsfaktorer.

– Resultatene bekrefter at Norge er og forblir et attraktivt marked for konsum- og investeringsprodukter. Undersøkelsen skal i første omgang fungere som en målestokk for bedrifter med planlagte eller pågående utenlandsaktiviteter, men gjør det også mulig for oss å i fellesskap finne løsninger på utfordringer for å styrke bilaterale handels- og forretningsrelasjoner enda mer, sier Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.