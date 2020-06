Stang ut for Aksel Lund Svindals motesatsing «Greater Than A»

SELGER UNNA: Aksel Lund Svindal har ikke lykkes med merket «Greater Than A» og nå selger nettbutikken unna varer på billigsalg.

SELGER UNNA: Aksel Lund Svindal har ikke lykkes med merket «Greater Than A» og nå selger nettbutikken unna varer på billigsalg. Foto: Iván Kverme

For tre år siden lanserte den pensjonerte alpinkongen Aksel Lund Svindal klesmerket «Greater Than A». Målet var å lage stilige klær i høy kvalitet og med materialer som er bærekraftige og nedbrytbare. Men salget har vært labert, ifølge Romerikes Blad.

– Vi kom bra ut i starten og solgte bra, men det er en vanskelig bransje å være medium stor i. Vi har brukt mye kapital for å bygge merkevaren, sier Aksel Lund Svindal til avisen.

Motesatsingen skjer gjennom Atulus, som har vært et tapssluk. I 2018 tapte selskapet 8,6 millioner kroner og hadde ved årsskiftet en negativ egenkapital på 6 millioner kroner. Det er foreløpig ikke kommet regnskapstall for 2019.

Selskapets nettbutikk opplyser at de siste plaggene fra kolleksjonen nå selges billig – «litt som et lagersalg».



Da kleskolleksjonen ble lansert fikk den innpass i 72 butikker i Norge, blant annet hos kjeden Brandstad, som gikk konkurs i april i år. I dag er det få butikker som fører «Greater Than A».

Nå varsler Lund Svindal at han skal satse for fullt på klær til skientusiaster, et marked der navnet hans fortsatt står fjellstøtt.