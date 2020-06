Jobber 70 timer i uken, sover på en pappkasse i kjelleren

Hver mandag morgen er det en kø av folk som trenger hjelp med sykkelen utenfor verkstedet på Fagerborg i Oslo.

– På grunn av coronasituasjonen er det mange som henter frem sykkelen.

Men eieren av sykkelverkstedet er alt annet enn fornøyd. For nå starter kampen mot Oslo kommune, som vil tilby gratis sykkelhjelp.

– Meningsløst

Erling Jensen er sint på byråkratiet, han mener at det favoriserer de store kjedene.

– Først sa kommunen at ordningen kun skulle gjelde utenfor ring 3, der det er få reparatører.

Men nå skal gratisordningen plutselig gjelde hele Oslo.

Jeg har drevet et lite sykkelverksted i Oslo i over 20 år Erling Jensen

– Da overtar de store kjedene, som gjennomgående gjør en rask og dårlig jobb, hevder han.

(Se intervju på video).

I mai leste han i flere aviser at byrådet vil sørge for at folk får reparert sykkelen gratis på enkelte verksteder i byen.

– Det er åpenbart at dette er en sak som engasjerer og bekymrer meg, som har drevet et lite sykkelverksted i Oslo i over 20 år. Det er også satt et stort spørsmålstegn ved denne ressursbruken, som vel utelukkende dreier seg om neste års budsjetter.

Skal vi stenge verkstedet og gå glipp av et langt større beløp i omsetning og i tillegg svikte kundene i det tidsrommet hvor de fleste har anledning til å komme? Erling Jensen

– Ekskluderer de små

Senere i mai hadde Jensen et kort møte med en representant fra bymiljøetaten.

– Jeg fikk tips om at Bymiljøetaten har lagt ut en konkurranse hvor vi kan levere tilbud for utendørs sykkelreparasjon. Dermed har de nok en gang ekskludert alle småbedrifter, ved å sette noen helt klare kriterier for å delta i konkurransen.

– Hvorfor er det ekskluderende?

– For det første er det et krav om at vi stiller med minimum tre personer. Men Fagerborg Sykkelverksted er et typisk lite lokalt verksted med to ansatte, som har åpningstid fra 9-17. Dette gjelder for mange av de små verkstedene i byen, som ikke engang har tre ansatte. Altså oppfyller vi ikke kravet til antall.

Stressende tider

– For det andre er det tidsrommet. Hvordan tenker byrådet at småbedriftene skal kunne klare å delta på et slik arrangement, i den mest travle tiden på året for oss sykkelreparatører? Skal vi stenge butikken eller verkstedet og gå glipp av et langt større beløp i omsetning - og i tillegg svikte kundene i det tidsrommet hvor de fleste har anledning til å komme innom etter jobb?

Man risikerer at byrådet med MDG i spissen flytter kunder fra en aktør til annen Erling Jensen

– For hva er egentlig formålet med dette tiltaket? Ønsker man at flere skal sykle, både for å redusere smitte av covid-19 og av miljøhensyn? For det kommer ikke til å bli reparert flere sykler av dette på kort sikt.

– Hvorfor ikke det?

– Kapasiteten er sprengt, og det er lange ventelister hos de aller fleste, fordi man er midt i den travleste tiden.

– Øremerk pengene

Jensen understreker at reparasjon av sykler er mer miljøvennlig enn salg av ny sykler.

– Tiltaket fra kommunen burde istedet vært øremerket småbedriftene ut fra noen enkle kriterier.

– Som hva da?

– For eksempel sykkelverksteder som har drevet i minimum fem år, og som har en maksimal omsetning på 4-5 millioner kroner.