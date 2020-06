Vinmonopolet økte salget med 44 prosent i mai

Det ble solgt 10,3 millioner liter vin, brennevin, øl og annen drikke via Vinmonopolet i mai måned. Det er en vekst på 44 prosent i forhold til samme måned i fjor.

– Vinmonopolets salg har økt etter coronautbruddet, men ikke mer enn forventet med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

Ved utgangen av februar var Vinmonopolets salg opp 7,7 prosent. I mars var veksten på 29 prosent og i april ble det en økning på 40 prosent. Samlet sett var veksten på 28 prosent i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Vinmonopolet, salg i mai (liter) Kategori Mai 2020 Mai 2019 Endring Svakvin 8.625.368 5.935.054 45 % Brennevin 1.280.722 923.219 39 % Øl 284.887 202.524 41 % Alkoholfritt 61.046 58.179 5 % Sterkvin 46.738 33.484 40 % Samlet 10.298.761 7.152.460 44 % Kilde: Vinmonopolet

Vokser i Viken

Etter coronatiltakene i uke 11 har Vinmonopolet hatt 750.000 kunder ukentlig, mot 660.000 kunder pr. uke i samme periode i fjor. Folk har rett og slett handlet på Vinmonopolet, i stedet for i Sverige, på tax-free eller på restauranter/utesteder.

Det faktum at grensen mot Sverige i praksis er stengt viser seg i fylkesoversikten. Noen «hyttepol» og pol i bysentrum går ned, mens pol nær svenskegrensen, bydelspol og pol der folk bor har økning.

– Ikke minst har en del pol i Østfold og andre grensenære strøk markert vekst. Her er salget pr. innbygger i utgangspunktet lavt, og når grensen mot Sverige i praksis er stengt, er potensialet for vekst betydelig for disse butikkene, sier Nordahl.

Viken fylke, der gamle Østfold inngår, viser således en vekst på hele 71 prosent i mai. Til sammenligning har Vestland og Møre og Romsdal en vekst på 24 prosent.

I BOKS: Rødvin og hvitvin på kartong står for den største delen av salgsøkningen. Foto: Iván Kverme

Øker totalkonsumet?

Rødvin og hvitvin på kartong står for den største delen av salgsøkningen. Det samlede salget av svakvin økte med 45 prosent i mai, mens brennevin viste en vekst på 39 prosent.

Vinmonopolet vet ikke om alkoholkonsumet totalt sett har gått opp eller ned, men peker på at alkoholkonsumet normalt sett går ned under kriser.

I tillegg trekker Vinmonopolet frem Opinions «Norsk coronamonitor» der 72 prosent av de spurte oppgir at alkoholkonsumet er uforandret etter coronatiltakene. 19 prosent oppgir redusert konsum, mens 9 prosent sier konsumet har økt.