Starbucks-aksjen faller etter profit warning

POPULÆRT: Logoen til Starbucks, et populært varemerke, på en butikk i Pittsburgh, Pennsylvania. Foto: NTB Scanpix

Starbucks kom med en profit warning i 3. kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår) onsdag, ifølge Marketwatch.

Selskapet forventer en omsetning på mellom 3,0 og 3,2 milliarder dollar, noe som er et kraftig fall fra 6,8 milliarder dollar året før.

I tillegg forventer Starbucks et tap på mellom 0,64 og 0,79 dollar pr. aksje. Likevel guider selskapet et positivt resultat på mellom 0,33 og 0,73 dollar pr. aksje for hele 2020.

Ifølge Marketwatch peker Starbucks på at 3. kvartal har blitt mer påvirket av corona-pandemien enn 2.kvartal. Det viser også til at markedene utenfor Kina har blitt påvirket enn i 2. kvartal.

Aksjen faller 4,9 prosent til 78,3 dollar onsdag. Det vil si at aksjen er ned 11,0 prosent hittil i år, mens den er opp 14,6 prosent de siste tre månedene.