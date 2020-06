MAKKERE I SNUS OG APOTEKVARER: – Med et sterkt fokus på kostnader og effektivitet ser vi for oss å kunne gå break even i løpet av 2022, sier Apotera.no-gründer Patrick Hjetland (t.h.), som eier 64 prosent av aksjene i Apotera.no. Hans makker fra Snuslageret.no, Kristian Malm, eier 32 prosent. Foto: Mikkel Fykse Engelschion