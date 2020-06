Kineserne gjenopptar luksusshoppingen

ØKER I KINA: Tiffany & Co melder om salgsvekst i Kina etter at samfunnet åpnet etter coronanedstengingen.

ØKER I KINA: Tiffany & Co melder om salgsvekst i Kina etter at samfunnet åpnet etter coronanedstengingen. Foto: Dreamstime

– Salgstallene i fastlands-Kina som, er det første markedet som ble rammet av coronapandemien, vitner om et kraftig comeback, sa Alessandro Bogliolo, adm. direktør i Tiffany & Co under fremleggelsen av resultatene for første kvartal tidligere denne uken.

I Kina kunne smykkemerket melde om en salgsøkning på 30 prosent i april og hele 90 prosent i mai.

På verdensbasis var likevel salget ned 40 prosent forrige måned, og LVMH-gruppen har uttalt at konsernet i lys av pandemien kan bli nødt til å revurdere det tidligere annonserte oppkjøpet av Tiffany & Co til 16,2 milliarder dollar.

At kineserne har gjenopptatt shoppingen er viktig ettersom landet ifølge Bain & Companuy står for om lag 35 prosent av det globale salget av luksusvarer.

«På grunn av den nylige åpningen er Kina et av markedene luksusindustrien kan få en retningsendring i år», sier Bain-partner Claudia D'Arpizio til CNN.

Om fem år venter konsulentselskapet at kineserne vil stå for halvparten av verdens luksusforbruk.

– Mer innenriks

Fremover kan det også tenkes kineserne vil gjøre mer av luksushoppingen innenriks, normalt handler kineserne to tredjedeler av luksusvarene sine utenlands. Burberry, som også rapporterer om økende salg i Kina, jobber for tiden med Tencent for å få åpnet en kinesisk nettbutikk i løpet av året.

Luksusanalytiker Fflur Roberts i Euromonitor ser lignende tendenser både i Kina i Sør-Korea «Vi ser tegn til at markedet begynner å komme tilbake i flere land. I stedet for å reise på ferie kan det tenkes at flere unner seg en Chanel-veske», sier hun til CNN.

Til tross for at kineserne nå har begynt å kjøpe luksusvarer igjen, ligger omsetningen langt under fjorået også her. I år venter Bain at luksusindustrien vil få svi, og anslår et globalt fall i omsetningen på 35 prosent med en omsetning på mellom 180 og 220 millioner euro, mot 281 millioner euro i fjor.