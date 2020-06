Coronasmell for H&M

GJENÅPNER: I april var 80 prosent av butikkene til H&M stengt. Her fra H&M-butikken på Champs Elysees i Paris.

GJENÅPNER: I april var 80 prosent av butikkene til H&M stengt. Her fra H&M-butikken på Champs Elysees i Paris. Foto: Dreamstime

Ifølge en melding fra Hennes & Mauritz-ledelsen har salget deres falt med 50 prosent i andre kvartal. Den svenske kjeden fikk inn 28.664 millioner svenske kroner i perioden mellom. 1. mars og 31. mai i år – en betydelig nedgang fra 57.474 millioner samme periode året før.

Det var på forhånd ventet et fall ned til 27.500 millioner svenske kroner, skriver Reuters. På den positive siden har online-salget steget med 36 prosent i den samme perioden.

900 butikker fortsatt stengt

Og selv om normalen er i ferd med å komme tilbake, opplyser den svenske motegiganten at salget i perioden fra 1. juni til 13. juni i år har falt med nesten 30 prosent i lokal valuta sammenlignet med samme periode i fjor, skriver TDN Direkt.

H&M begynte gradvis å gjenåpne butikkene i slutten av april etter at 80 prosent av dem hadde vært stengt på grunn av coronaviruset. Rundt 900 butikker, det vil si rundt 18 prosent, holder fortsatt stengt på grunn av pandemien, opplyser H&M i en melding.

Både Goldman Sachs og Credit Suisse beholder sine salgsanbefalinger. Og mens Goldman Sachs har et kursmål på 115 svenske kroner pr. aksje, vurderer sveitserne at H&M-aksjen er verdt 132 kroner. H&M-aksjen handles mandag formiddag for rundt 141 svenske kroner.