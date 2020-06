Bedre forventninger enn forventet

Empire Manufacturing-indeks, som måler innkjøpssjefenes forventninger, kom på minus 0,2 i juni. Det var på forhånd ventet en indeks på minus 29,8.

I april var forventningene på minus 78,2, og i mai endt eden på minus 48,5.

Empire Manufacturing er en indeks som lages av sentralbanken i New York, og som produksjonsledere i en rekke bransjer svarer på et spørreskjema og rapporterer om endringer i forskjellige indikatorer fra forrige måned. De som svarer oppgir også sannsynlig retning for de samme indikatorene et halvt år fremover. Undersøkelsen sendes ut den første dagen i hver måned til den samme puljen med rundt 200 produksjonsledere i New York (staten), og det pleier å være rundt 100 som svarer.