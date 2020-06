Target hever minstelønnen og gir coronabonus til alle ansatte

Den amerikanske lavpriskjeden Target skriver i en oppdatering onsdag at de vil heve minstelønnen med 2 dollar til 15 dollar i timen for alle sine medarbeidere. Det tilsvarer 143 kroner etter dagens kurs.

I tillegg gir Target ut en engangsbonus på 200 dollar, eller 1.908 kroner, til alle sine ansatte som får timesbetalt.

Bonusen skal være en en takk for innsatsen de ansatte gjør under coronakrisen, og som kompensasjon for risikoen de utsettes for ved å være i kontakt med mange mennesker.

Høyere utgifter

Selskapet har totalt 350.000 ansatte i 1.900 butikker over hele USA. I meldingen skriver Target at omlag 275.000 ansatte vil få lønnsøkning.

Et raskt overslag tilsier da at en økning på 2 dollar i timen per ansatt som får timesbetalt vil tilsvare omlag 5,2 millioner kroner ekstra i lønnsutgifter hver time for Target.

I oppdateringen står det også at selskapet bruker omlag 1 milliard dollar, eller 9,5 milliarder kroner, mer på ansattrelaterte utgifter i inneværende år, sammenlignet med fjoråret.

Med den nye lønnsøkningen tar Target igjen flere av sine konkurrenter. Walmart har minstelønn på 11 dollar i timen, eller 104 kroner. Amazon har også 15 dollar i timen. Minstelønnen i USA som et hele er på 7,25 dollar 69 kroner.

For tre år siden lovte selskapet å heve minstelønnen fra 10 dollar til 15 dollar innen utgangen av 2020. Nå har de altså innfridd løftet med flere måneders margin.

Økt timelønn vil tre i kraft fra 5. juli og bousen skal være utbetalt i løpet av juli.