Europris bekrefter at også de har hatt kraftig salgsvekst i april og mai

Europris opplevde kraftig salgsoppgang i april og mai, opplyser lavpriskjeden i en driftsoppdatering.

Selskapet ønsker å bekrefte at også de har hatt god utvikling de seneste ukene, etter at flere andre i detaljhandelen har meldt om kraftig bedring igjen i det siste som følge av at smittevernstiltak og restriksjoner er blitt opphevet igjen etter coronavirusutbruddet.

Europris opplyser at deres samlede omsetning økte med 33,9 prosent i april og mai, til tilsammen 1,46 milliarder kroner. Til sammenligning var selskapets omsetning i april og mai i fjor på 1,09 milliarder.

På Oslo Børs er Europris-aksjen i 15-tiden opp 3 prosent til 46,20 kroner. Den er opp mer enn 30 prosent hittil i år.

For tidlig med konklusjoner

Selskapet understreker at det er for tidlig å trekke noen konklusjon om de langsiktige virkningene fra covid-19-pandemien, men anser de største effektene for å være tilbakelagt.

Det tilføyer også at den sterke etterspørselsveksten den seneste tiden har generert ytterligere kostnader, ettersom den har lagt ekstra press på selskapets leveringssystemer.

Europris legger frem regnskapet sitt for andre kvartal 10. juli.