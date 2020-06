Anbefaler kjøp av aksjer i Nike

Analytiker Jim Duffy, gjenok kjøpsanbefalingen på Nike-aksjen, samtidig som han har et kursmål på 110 dollar.

Minner om selskapets fordeler

Duffy peker på tallene for 2. kvartal, som kommer på torsdag, vil få frem det tøffeste selskapet har gått gjennom i løpet av corona-pandemien. Ifølge Marketwatch argumenterer han for at det betyr at selskapet vil se forbedreinger gjennom 2021.

«Nikes fordeler inkluderer innovasjonsdrevet momentum inn i pandemien, strategiske investeringer i digitale kapabiliteter og en sterk balanse», skriver Duffy ifølge Marketwatch.



Leverte sterke tall

I slutten av mars kom Nike med sterke tall for 1. kvartal. Selv om tallene var gode, var ikke pandemien særlig reflektert i resultatet.

Sportsgiganten leverte et resultat pr. aksje på 0,53 dollar, mens inntektene steg med 5 prosent til 10,1 milliarder dollar. Her hadde analytikerne ventet seg 9,8 milliarder dollar i omsetning.

Fredag stengte aksjen på 95,8 dollar, ned 2,7 prosent. Det vil si at Duffy ser en oppsde på omtrent 14,8 prosent.

Hittil i år er aksjen ned 5,5 prosent, mens den er opp 42,0 prosent de siste tre månedene.