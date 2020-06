Nortura vil investere historiens største beløp

I en pressemelding skriver Nortura at de vil investere inntil 1,4 milliarder kroner i nye høyteknologiske anlegg for å styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet.

Selskapet peker på at investeringsplanen er den største i Norturas historie.

Investeringsplanen vil vare frem til 2025, mens lønnsomheten vil forbedres med mellom 300 og 400 millioner kroner i året.

– Dette er den største og mest offensive satsingen i Nortura noensinne. Målet er et sterkt, bærekraftig og konkurransedyktig egg- og kjøttsamvirke, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Planen innebærer å ruste norske bønder og - matvareindustri for økt konkurranse, og innebærer viktige endringer for egg- og kjøttsamvirket. Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene.