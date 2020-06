Amazon investerer 19 milliarder kroner i ren energi

Amazon lanserer et klimafond på 2 milliarder dollar, ifølge Wall Street Journal (WSJ). I norske kroner tilsvarer det omtrent 19 milliarder.

Fondet skal ha fokus på investeringer i teknologi som har til formål å redusere virkningen av klimaforandringer.

«Selskaper fra hele verden av alle størrelser og trinn vil bli vurdert, fra startup til veletablerte bedrifter», skriver konsernsjef i Amazon, Jeff Bezos, ifølge avisen.



Selskapet ga ingen tidshorisont på fondet, men peker på at 2 milliarder dollar kun er en start og at summen kan vokse over tid.

«Hver potensielle investering vil bli bedømt ut fra sitt potensialet til å akselerere veien mot null karbon og bidra til å beskytte planeten for fremtidige generasjoner», forklarer Bezos videre.

Ifølge data fra Bloomberg var private investeringer i startup som er rettet mot ren energi på 10,5 milliarder dollar i 2019, noe som er det høyeste siden 2010.