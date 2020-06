Kraftig oppgang for netthandel og dagligvare

Onsdag morgen slapp SSB oppdaterte omsetningstall for varehandelen for 1. termin 2020. De viser oppgang for fire av fem kategorier.

Salg og reparasjoner av motorkjøretøy, opp 7,3 prosent.

Engroshandel, ned 1,0 prosent

Detaljhandel, opp 5,1 prosent

Dagligvarehandel, opp 6,7 prosent

Netthandel, opp 6,8 prosent

Prosentene viser endringen fra 1. termin 2019 til 1. termin 2020.