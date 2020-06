Pareto oppjusterer XXL, Orkla, Europris og Kid

Pareto Securities oppjusterer kursmålene på XXL, Europris og Kid, mens kursmålet på Orkla-aksjen nedjusteres noe, ifølge TDN Direkt.

Orkla-aksjen handles imidlertid i dag til 84,36 kroner og kursmålet er satt til 90 kroner. Pareto ser dermed en oppside i Orkla på 7 prosent.

Meglerhuset gjentar sine kjøpsanbefalinger på Kid og Europris, og gjentar hold på Orkla og XXL.

Pareto Securities skriver at «selv om veksten for andre kvartal for XXL vil være enorm og EBITDA-marginene vil være den høyeste siden 2017, vil mye av vinter- og sommervarene være konsumert av markedet i første halvår 2020, noe som leder [meglerhuset] til å være konservative rundt fremtidig vekst».

Når det gjelder Kid argumenterer Pareto for at en høyere verdsettelse er berettiget, og peker på forbedret finansiell posisjon, bedre likviditet og at Hemtex er satt til å gjøre det bedre enn målene selskapet har satt seg, melder TDN Direkt.

Videre skriver meglerhuset at Europris sin rabatt mot sammenlignbare selskaper er for stor og at utbytteavkastningen på fem prosent er attraktiv.

Pareto Securities gjør mindre estimatendringer i Orkla-aksjen.

Oversikt over anbefalinger og kursmål: