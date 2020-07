Tesco økte salget med 8 prosent i første kvartal – varsler kraftig kostnadsøkning

CORONAEFFEKTER: Her fra en Tesco-butikk i London i slutten av april.

CORONAEFFEKTER: Her fra en Tesco-butikk i London i slutten av april. Foto: Bloomberg

Kundene kommer sjeldnere, men kjøper mer. Det er den britiske supermarkedskjeden Tescos erfaringer fra første kvartal i år, som ble preget av coronavirusutbruddet og påfølgende smittevernstiltak, inkludert britisk lockdown.

Totalt omsatte selskapet for 13,38 milliarder pund i kvartalet, en økning på 7,9 prosent på sammenlignbar basis.

Det tilsvarer cirka 160 milliarder kroner.

I en oppdatering om perioden, som etter Tescos avvikende regnskapsår omfatter en 13-ukers periode frem til 30. mai, fremgår det at kundefrekvensen i Storbritannia gikk ned 32 prosent, mens handlekurvene samtidig vokste med 64 prosent.

Kraftig netthopp

Tescos britiske netthandelsvirksomhet økte salget med 48,5 prosent, inkludert et hopp på hele 90 prosent i mai alene. Salgstakten indikerer en vekst for netthandelen på cirka 2 milliarder pund i år.

Oljefondet eier cirka 4 prosent av aksjene i Tesco, basert på en aksjonæroversikt fra 7. februar.

Kraftig kostnadshopp

Samtidig opplyser Tesco at covid-19-pandemien har forårsaket en betydelig økning i kostnadene, særlig hjemme i Storbritannia. Bare sikkerhets- og beskyttelsesutstyr til kjedens 3.628 utsalgssteder kostet 65 millioner pund. I tillegg kommer permitteringer av ansatte som har vært spesielt utsatt, samt innhenting av vikarer for å dekke opp for sykdom og møte etterspørsel.

Tesco anslår nå totale coronarelaterte kostnader inneværende år på 840 millioner pund. Det tilsvarer drøyt 10 milliarder kroner.

Disse vil bli delvis veid opp for med lettelser på rundt 532 millioner pund fra britiske myndigheter, ifølge selskapet.