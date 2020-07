Microsoft stenger alle de fysiske butikkene permanent

Microsoft skal ifølge Marketwatch stenge ned alle de fysiske butikkene, som en del av selskapets mål om en ny tilnærming mot retail.

Beslutningen kom etter at selskapet la ned alle butikkene som en følge av coronaviruset. Selskapet forsikrer de ansatte om at de ikke vil bli arbeidsledige, og at de vil få tilbud om ny jobb internt og eksternt.

Nedstengningen vil gi en nedskriving på 450 millioner dollar i 4. kvartal (selskapet har avvikende regnskapsår), noe som tilsvarer 0,05 dollar pr. aksje.

«Salget vårt har vokst online etter hvert som vår produktportefølje har utviklet seg til stort sett digitale tilbud. Vårt talentfulle team har vist suksess med å betjene kunder utover ethvert fysisk sted», sa nestleder for retail i Microsoft, David Porter, ifølge Marketwatch.

Microsoft-aksjen falt 2,0 prosent fredag. Hittil i år er aksjen opp 24,5 prosent, mens de har lagt på seg 46,6 prosent det siste året.