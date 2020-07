– EUs indre marked trenger handlekraft

NORSK-TYSK HANDELSKAMMER: Maner til sterke samarbeid mellom Norge og Tyskland. Her ved Angela Merkel og Erna Solberg.

NORSK-TYSK HANDELSKAMMER: Maner til sterke samarbeid mellom Norge og Tyskland. Her ved Angela Merkel og Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix

I forbindelse med at Tyskland i dag formelt overtar EU-formannskapet, anmoder tysk næringsliv forbundsregjeringen om å ha hovedfokus på gjenoppreisning og videreutvikling av EUs indre marked, melder Norsk-Tysk Handelskammer i en pressemelding onsdag.

For Norge kan Tysklands lederrolle gi gode muligheter.

– For våre bedrifter med nesten 60 prosent handel innenfor EU, vil økonomisk gjenreisning etter corona bare fungere hvis også nabolandene i EU kommer seg på beina igjen. Dermed må avgjørelsene som tas i de kommende seks månedene konsekvent ha som mål å styrke EUs konkurranseevne. Det gjelder for både utformingen av gjenreisningsfondet og EU-budsjettet samt andre næringstemaer på formannskapets agenda, sier Eric Schweitzer, president i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), som er talerøret for tysk næringsliv.

DIHK påpeker at EUs indre marked, som i de første ukene av pandemien tidvis lå tilnærmet lamslått, fortsatt har behov for handlekraft.

Kan gi ytterligere muligheter for Norge

I den norske regjeringens Tyskland-strategi heter det at Tyskland har vist en åpenhet og vilje til dialog med Norge om EU-, EØS- og Schengen-saker.

– Forholdet til Tyskland utgjør en grunnpilar i den norske regjeringens europapolitikk, hvor den i samråd med Tyskland ønsker få størst mulig gjennomslag for norske interesser i EU. Det tyske EU-formannskapet gir grobunn for å styrke dette forholdet ytterligere, sier Michael Kern, adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.