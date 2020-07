Sissel Opshaug i Primar har gjort suksess med bacalao i Folldal

ORDNET SEG MANN, BONDEGÅRD OG BACALAOFABRIKK: – Faren min dro hit for å se på en utrangert brunostkjele i et meieri som skulle legges ned. Han kom tilbake til Oslo med hele meieriet, sier Primar-sjef Sissel Opshaug, som er fra Oslo og utdannet siviløkonom.

FOLLDAL, INNLANDET: – Faren min dro hit for å se på en utrangert brunostkjele i et meieri som skulle legges ned. Han kom tilbake til Oslo med hele meieriet, sier Sissel Opshaug (45), daglig leder i Primar, som har spesialisert seg på å lage bacalao til norske dagligvarekunder.

Faren Kjell Opshaug (85), drev bedriften i Oslo med i flere år tidligere, også da med bacalao i ettkilos-bokser som spesialitet.

Datteren jobbet som controller i Telenor, og hjalp faren blant annet med regnskap og budsjett på kveldstid.

– Det manglet ikke på advarsler

I 2009 trengte faren å utvide produksjonskapasiteten, og endte opp med å kjøpe Tines tidligere meieri, som ligger i fjellbygda Folldal, 32 mil nord for Oslo.

– Det manglet ikke på advarsler om at oppstart av bacalaoproduksjon i Folldal ville bli en fiasko, sier Sissel Opshaug.

Allerede året etter så det ut til at kritikerne skulle få rett. Da gikk Primars største kunde konkurs, og tapet ble for stor å bære. Konsekvensen ble at familiebedriften meldte oppbud, og dermed så det ut til at bacalaoeventyret var veis ende.

Sissel Opshaug, som er oppvokst i Oslo, besluttet imidlertid å si opp jobben som controller i Telenor.

Hun gikk inn som daglig leder, skjøt inn mer kapital fra egen lomme, samtidig som Innovasjon Norge tilbød en kreditoroverføring slik at firmaet kunne fortsette driften.

Etter en del om og men fikk også selskapet distribusjonsavtale med NorgesGruppen. Oslo-kvinnen fant seg en bonde fra nærområdet.

I 2012 meldte den hesteinteresserte kvinnen flytting til Folldal, og samme år fikk paret en datter.

Lager 2,5 tonn på en arbeidsdag

Nå er bacalaoboksene inne hos NorgesGruppen, Coop og Rema 1000. Siden 2010 har Primar tjent penger og økt omsetningen hvert år. I fjor solgte bedriften 630.000 beger bacalao. Det tilsvarer rundt 2,5 tonn pr. virkedag.

Stort sett all omsetning kommer fra det ene produktet.

«Kunden skal enkelt kunne servere Primar som om det er hjemmelaget, og bli trodd på», står det på en tavle på bedriftens møterom.

– Konkurransen innenfor ferdigretter er beinhard, sier hun og nevner Fjordland og kjedenes egne merkevarer.

– Vi tilbyr et unikt produkt med hjemmelaget smak som mange liker. Flere andre produserer bacalao, men det er vi som er bestselgeren, sier Opshaug.

Det er vanskelig å tjene penger, men utrolig lett å bruke dem Sissel Opshaug, daglig leder i Primar

– Marginen pr. boks er ikke høy, men når du er inne i over 2.000 butikker, blir det penger av det. Det er bedre å være inne i mange butikker med lav margin enn i få butikker med høy margin, sier Opshaug, som er utdannet siviløkonom fra BI da skolen holdt til i Sandvika.

Selskapet har prøvd seg på andre produkter uten suksess.

– Vi brukte én million kroner på en fiskegryte som ble god, men som solgte dårlig. Det tar tid å jobbe inn nye produkter i markedet, sier hun.

Primar (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 40,3 35,1 Driftsresultat 6,1 6,5 Resultat før skatt 6,2 6,6 Årsresultat 5,0 5,2 Eier: Sissel Opshaug.

Når Opshaug skal forklare suksessen, peker hun på fire årsaker.

* Unikt produkt som kundene liker og kjøper.

* Ansatte som leverer og sørger for å ivareta kvaliteten.

* Plass til å vokse i dagens lokaler.

* God økonomistyring.

– Jeg ser hvor mye det koster å vokse. Derfor må vi gjøre de riktige tingene, og i riktig målestokk. For eksempel er det ikke noe poeng for oss å bruke én million kroner på demonstrasjoner i butikk hvis vi ikke får økt salg tilbake, sier hun.

– Det er vanskelig å tjene penger, men utrolig lett å bruke dem, legger hun til.

DRØMMER OM å GJENTA SUKSESSEN: Nye produkter fra Primar. Foto: Anders Horntvedt

I september er planen likevel å lansere nye produkter: En viltgryte fra Østerdalen, en byggotto fra samme distrikt, enkeltporsjonpakke av bacalaoen og en ny fiskegryte.

Byggotto er en norsk variant av risotto, som har byggryn som ingrediens i stedet for ris.

– Drømmen er selvfølgelig å gjenta suksessen vi har hatt med bacalao, men vi må være nøkterne. Det er ikke gitt at vi lykkes, sier hun.

Får trolig nedgang i år

I år ligger selskapet an til å miste omsetning.

– Vi ender nok med en omsetning på rundt 35 millioner kroner. De to foregående årene solgte vi uvanlig mye fordi dagligvarekjedene hadde priskrig på bacalao, og det var bra for oss, sier hun.

BYGGER STEN PÅ STEN: – Jeg ser hvor mye det koster å vokse, sier Sissel Opshaug. Foto: Anders Horntvedt

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Jeg håper på mellom 50 og 70 millioner kroner i omsetning. Drømmen er å komme inn med flere volumprodukter, og det vil vi få til med å satse på lokale råvarer, sier hun.