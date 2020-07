Europris slo analytikernes forventninger i 2. kvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Europris leverte fredag resultater for 2. kvartal etter en særdeles positiv vår. Selskapet kan vise til driftsinntekter på over 2,2 milliarder kroner, opp fra 1,6 milliarder i samme periode i fjor. I første halvår omsatte konsernet for nærmere 3,6 milliarder kroner. Det er en økning på 25,7 prosent sammenlignet med første halvår i 2019.

Analytikerkorpset forventet at driftsinntektene skulle ligge på nærmere 2 milliarder kroner, med et resultat etter skatt på cirka 230 millioner kroner.



Europris (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 2.210,7 1.621,6 Justert driftsresultat 380,0 165,4 Resultat før skatt 321,2 139,2 Resultat etter skatt 250,6 109,1

Europris resultat etter skatt ble 250,6 millioner kroner, opp fra 109,1 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Det tilsvarer en bunnlinjevekst på nærmere 130 prosent.

Begivenhetsrikt halvår

«Det første halvåret har vært begivenhetsrikt. Året begynte med en dårlig vintersesong som resulterte i at vi måtte tilpasse kampanjer og utvalg for å øke salget. I mars kom koronaviruset til Norge, og etter det fulgte en kort periode med forbrukerhamstring. Situasjonen har siden normalisert seg, men veksten har ikke avtatt nevneverdig.», skriver Espen Eldal, administrerende direktør i Europris, i børsmeldingen.

«Innkjøp og logistikk har jobbet på spreng for å sikre varelevering og vi har måttet oppskalere kapasiteten for å håndtere den uforutsette veksten på over 30 prosent. Solid bruttomarginstyring og kostnadskontroll har blitt demonstrert i løpet av kvartalet, og det vises i rekordresultatet», legger Eldal til.

Europris åpnet eller flyttet ingen nye butikker i løpet av andre kvartal.

Den største salgsveksten i kvartalet var på Østlandet med en vekst på 41,3 prosent, etterfulgt av Sørlandet med 35,3 prosent salgsvekst.

Ved inngangen til tredje kvartal har Europris 264 butikker. Av disse er 29 franchisebutikker, mens 235 er direkte operert av Europris.

Eldal vil presentere resultatene klokken 08:30.