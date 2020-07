Europris slo analytikernes forventninger etter rekordvekst. Konsernets omsetning økte med 25,7 prosent i første halvår. Driftsinntektene var på over 2,2 mrd. kroner, opp 1,6 mrd. kroner fra samme periode i fjor.

Konsernsjef Espen Eldal er godt fornøyd med tallene, men maner til måtehold.

– Vi vil gradvis bevege oss mot et normalt nivå, men vi vet ikke hva dette normalnivået vil være, sier Eldal under kvartalsfremleggelsen fredag, melder TDN Direkt.

Europris-sjefen fokuserer på at salgsutviklingen fremover vil avhenge av styrken og lengden på smitteverntiltakene, i tillegg på de makroøkonomiske konsekvensene.

Fortsatt full rulle på kort sikt

– Så lenge grensene er stengt og folk bruker mer tid hjemme så forventer jeg godt salg. Men hvor lenge det vil vare, det er for tidlig å si. På kort sikt vil det være positivt for Europris, men jeg forventer at de mest uvanlige effektene for selskapet ligger bak oss, sier Eldal under kvartalsfremleggelsen.

– Innkjøp og logistikk har jobbet på spreng for å sikre varelevering og vi har måttet oppskalere kapasiteten for å håndtere den uforutsette veksten på over 30 prosent. Solid bruttomarginstyring og kostnadskontroll har blitt demonstrert i løpet av kvartalet, og det vises i rekordresultatet, sier Eldal.