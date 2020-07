– De kunne ha stoppet det, men de gjorde det ikke

President Donald Trump sa fredag ​​at han ikke tenker på et mulig neste trinn i handelsavtalen med Kina, og la til at forholdet mellom de to nasjonene er blitt «alvorlig skadet» av coronavirus-pandemien, melder CNBC.

«De kunne ha stoppet viruset, men de gjorde det ikke», sa Trump på Air Force One på vei til Florida, ifølge journalister som var til stede på flyet.

Status for handelsavtalen mellom de to økonomiske supermaktene, der første fase ble signert og trådte i kraft tidligere i år, har vært et stort spørsmålstegn under Covid-19-krisen.

Presidenten i tvil

Trump sa i mai at han var «veldig usikker» om han skulle skrote den første delen av handelspakten med Beijing, men embetsmenn i administrasjonen har forsikret at begge land fortsatt forventes å hedre avtalen.

Den første delen av avtalen skulle dempe en langvarig handelskrig med Kina og var en viktig del av Trumps første valgperiode.

Avtalen var det første skrittet mot å løse handelsproblemer mellom de to supermaktene, inkludert beskyttelse av intellektuell eiendom og overføring av teknologi. Den inneholdt også et punkt om at Kina vil kjøpe minst 200 milliarder dollar i amerikanske varer over to år.