Ny konsernsjef hos Dollar Tree

Detaljhandelkjeden Dollar Tree har fått ny konsernsjef. Michael A. Witynski er blitt forfremmet etter at Gary Philbin har gått av med pensjon. Det annonserte selskapet gjennom en pressemelding mandag.

Philbin som er 63 år, vil fortsatt være aktiv i ledelsen og sitte i styret frem til 23. september for å få gjennomført en myk overgang til den nye ledelsen. Philbin har jobbet i Dollar Tree siden 2001 og vært konsernsjef siden 2017.

57-år gamle Witynski begynte i selskapet i 2010 som vise-president for butikkene og driftsdirektør siden 2017. Han begynte i fjor i stillingen som Enterprise President, hvor han hadde ansvaret for brandingen, butikkdriften og leverandørene for både Dollar Tree- og Family Dollar-merkene.

– Under Mikes ledelse har vi fått til noen fremragende prestasjoner – først hos Dollar Tree og senest hos Family Dollar. Han har vært med på å få på plass et bredt spekter av operasjonelle og talentfulle initiativ for å posisjonere selskapet vårt for en enda mer vellykket fremtid, noe noe man kan se med den nylige suksessen ved Family Dollar. Jeg er glad for å få Mike Witynski til å gå inn i denne nye lederrollen, sier styrelederen i Dollar Tree, Bob Sasser.