Coca-Cola gikk på en coronasmell – omsetningen stupte

CORONA: Coca Cola leverer tall for et kvartal preget av pandemien..

CORONA: Coca Cola leverer tall for et kvartal preget av pandemien.. Foto: Bloomberg

Før åpningen på Wall Street tirsdag, leverte Coca-Cola sine tall for perioden som var hardest rammet av coronapandemien – andre kvartal.

Selskapet melder om et nettoresultat på 1,76 milliarder dollar, eller 0,41 dollar pr. aksje. Det tilsvarer et fall på 32,8 prosent fra 0,61 dollar pr. aksje året før.

Resultatet var ventet å komme inn på 0,40 dollar pr. aksje, ifølge Marketwatch.

Inntektene beløp seg til 7,15 milliarder dollar, mens det var ventet 7,21 milliarder dollar, ifølge Marketwatch. Det var også mindre enn 10,00 milliarder dollar i tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en nedgang på omtrent 28,5 prosent mot fjoråret.

«Vi tror at andre kvartal vil vise seg å være årets mest utfordrende. Imidlertid har vi fortsatt arbeid å gjøre mens vi jobber med å levere drikkevarer for livet og tilfredsstille forbrukernes behov», skriver James Quincey styreleder og konsernsjef i Coca-Cola.

I rapporten for fjerde kvartal 2019 skrev Coca-Cola at det forventet å levere en organisk vekst på 8 prosent i 2020. I tillegg forventet selskapet at resultatet vil stige med 7 prosent til 2,25 dollar per aksje.

Coca-Cola trakk guidingen i mars og pekte på at omsetningen vil oppleve en rekyl i andre halvår.

Aksjen stiger 1,2 prosent til 46,67 dollar i førhandelen på Wall Street.