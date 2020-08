Coronaboom for Amazon – knuste forventning

Etter at Wall Street stengte torsdag, la netthandelsgiganten Amazon frem regnskapstallene for andre kvartal.

Omsetningen kom inn på 88,9 milliarder dollar, en vekst på 40,2 prosent fra fjorårets 63,40 milliarder dollar.

Nettoresultatet var på 5,24 milliarder dollar, tilsvarende 10,50 dollar pr. aksje. Det er en oppgang fra et resultat etter skatt på 2,63 milliarder dollar året før.

Analytikerne ventet en omsetning på 81,6 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 1,46 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

– Som ventet er Amazon en av coronavinnerne. Dette viser også andrekvartalstallene. At et av verdens største selskaper klarer å øke sin omsetning med over 40 prosent på et år er intet mindre en ekstremt imponerende

IMPONERT: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet er imponert over Amazons vekst. Foto: Nordnet

Anklager om monopol

Amazons Jeff Bezos var til stedet onsdag da de største IT-gigantene måtte forsvare seg mot monopol-anklager. Der var konsernsjefen bestemt på at han vil forsvare selskapet sitt til det siste.

– Når du ser deg selv i speilet, vurderer kritikken, men likevel fortsatt mener du gjør det riktige, er det ingen kraft i verden som bør kunne flytte deg, sa Bezos.

Trykker på gasspedalen

Selskapets vekst har ikke stoppet opp. I en tidlig fase av pandemien valgte Amazon å setter nye leveranser av matvarer på vent, siden selskapet ikke hadde nok kapasitet.

For å ha nok kapasitet måtte Amazon ansette 175.000 til å jobbe ved varehusene deres på midlertidig basis mens butikker og restauranter har vært stengt.

I etterkant har de blitt kjent at 125.000 vil få tilbud om fast ansettelse. De resterende 50.000 arbeidstakerne vil bli i stillingene sine til kontraktene deres går ut etter 11 måneder. Selskapet passerte også én million ansatte globalt.

Aksjen har i løpet av pandemien stadig steget til nye toppnoteringen. Hittil i år har aksjen hoppet 65,2 prosent.

Aksjen stengte opp 0,6 prosent torsdag, men stiger ytterligere 4,1 prosent i etterhandelen etter at tallene ble lagt frem.