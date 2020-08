7-Eleven kjøper 4.000 bensinstasjoner

Japanske Seven & i Holdings (SVNDF), som eier 7-Eleven, kjøper Marathons-eide Speedway for 21 milliarder dollar, tilsvarende 192 milliarder kroner. Med sine 21.000 nærbutikker er Seven & i den største nærbutikkjeden i Japan, og eier i tillegg rundt 9.800 butikker i USA og Canada. Selskapet har vurdert å ekspandere videre utenlands og med oppkjøpet av Speedway ville det japanske selskapet øke med rundt 4000 butikker og gi virksomheten i USA et løft, heter det i pressemeldingen fra selskapet. Med denne avtalen ville 7-Eleven ha tilstedeværelse i 47 av de 50 mest befolkede metroområdene i USA, bemerket selskapet i en pressemelding. – Denne avtalen vil gi oss muligheten til å fortsette å vokse og diversifisere vår tilstedeværelse i USA, spesielt i midtvest og på østkysten, uttaler styreleder og CEO i 7-Eleven president, Joe DePinto. Bakgrunnen for salget er at Marathon Petroleum i fjor høst ifølge CNN kunngjorde at det ønsket å selge Speedway. Det kom etter at Elliott Management presset Marathon til å dele opp selskapet i tre selskaper.