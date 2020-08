Norsk møbelluksus vil ut i Europa

– Det er svakere enn det vi har hatt tidligere, men slik vi ser det, er det udramatisk, sier adm. direktør i Slettvoll-konsernet, Bjørn-Helge Vik.

Årsresultatet endte på 5,7 millioner kroner, mot 14 millioner året før. Omsetningen holdt seg stabil for konsernet. Egenkapitalen var på 93 millioner kroner, ned omtrent en million fra året før, etter et utbytte på 7 millioner.

Slettvoll Møbler har nå 19 butikker. Den største av dem er flaggskipet på Skøyen i Oslo, som startet opp i 2000.

Produksjonen ligger ennå på Stranda, der familiebedriften fra 1951 har sine røtter. Butikkene i de skandinaviske hovedstedene går svært godt, ifølge Vik.

Tung investeringsperiode

Vik forklarer at resultatet i konsernet stort sett har gått i sykluser med en periode på seks–syv år.

– Vi er i et high-end-marked, ikke i massemarkedet, og omsetningen vil alltid svinge her, sier Vik.

Slettvoll-konsernet har de seneste årene vært i en tyngre investeringsperiode, ifølge Vik.

– 2020 vil være noe lettere investeringsmessig. De største investeringer i kompetanse, IKT, produksjonsanlegg på Sunnmøre og nye butikker i Malmö og København er nå gjort.

Foran budsjett

I fjor høst åpnet Slettvoll Møbler sin første butikk i det danske markedet. Resultatet ble 800 kvadratmeter på Oslo Plads i København. Med det har konsernet en tilstedeværelse i alle de skandinaviske markedene.

Vik kan fortelle om en god start i det danske markedet.

– Vi har en fantastisk start, og er nå langt foran budsjett etter ti måneder i drift, forteller Vik.

– Det er et enormt steg å ta, for dette er et av de tøffeste møbelmarkedene i Europa.

Han opplyser at de har en god beliggenhet på Oslo Plads, og at selskapet har ansatt lokale københavnere, som Vik beskriver som svært dyktige.

– Er konseptet dere har i København nytt?

– I all hovedsak er konseptet likt, men vi må alltid tilpasse oss de lokale forholdene.

Vik forklarer at konsernet ikke er skrudd sammen slik at alle de 19 butikkene må være like.

– Opplevelsen skal være ny i hver butikk, sier Vik.

På spørsmål om konsernet tenker flere butikker i det danske markeder, svarer Vik avkreftende.

– Det er langt viktigere for oss å ha én svært god butikk enn å teppelegge områder med Slettvoll-butikker.

– Det har liten verdi for oss, som en aktør i high-end-markedet. Kvalitet er svært viktig i alt vi gjør, forklarer Vik.

Litt flaks

Om utviklingen hittil i år sier Vik at konsernet er i ferd med å gjøre et veldig godt 2020.

– I business skal du ha litt flaks, sier han, og fortsetter:

– Den trenden som kom i forbindelse med corona, der store investeringer i hjem, hytte og bolig ble gjort av mange, har truffet oss veldig positivt.

– LITT FLAKS: Adm. direktør i Slettvoll-konsernet, Bjørn-Helge Vik, sier at man må ha litt flaks i business. Foto: Slettvoll Møbler

Salget av utendørsmøbler har aldri vært høyere for Slettvoll Møbler. Det samme gjelder innendørsmøbler, med unntak av den første måneden etter nedstengningen.

Ifølge Vik har møbelproduksjonen gått tilnærmet uavbrutt. Selskapet var tidlig ute med å sikre seg nødvendige komponenter da de skjønte hvor det bar i mars.

– Men jeg tror på ingen måte at faren er over.

– Vi lever i en uforutsigbar tid hvor omstillingsevnen blir en konkurransefaktor. En viktig læring fra tiden vi har lagt bak oss, er hvor fort situasjonen kan snu, sier Vik.

– Vi skal ut

– Hvor skal Slettvoll fremover?



– Vi skal ut, kommer det raskt fra Vik.



Han forteller at han ikke er sikker på om de neste etableringene blir klassiske butikker.

– Konseptet vårt er godt, og det er syretestet i alle skandinaviske hovedsteder.

– Vi tror at det er mulig å selge Slettvoll i store deler av Europa, men ikke nødvendigvis gjennom en klassisk butikk.

Vik er hemmelighetsfull når han bes om å utdype hva han ser for seg.

– Jeg tror vi heller snakkes når vi ser hva det betyr, sier han.