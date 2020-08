Har tjent over 1 milliard på mikrofiber

GULLGRUVE: Her fra et av «homepartyene» Norwex har gjort stor suksess med, spesielt i Canada og USA.

I 1994 startet Bjørn Nicolaisen med salg av mikrofiberkluter gjennom firmaet Eidsvoll Miljøprodukter. Han jobbet da ennå i advokatfirmaet Nicolaisen, som han selv startet seks år tidligere. I 1999 tok Eidsvoll Miljøprodukter steget ut, da selskapet gikk inn i Canada.

Det var her navnet Norwex for første gang ble brukt. Siden den gang har veksten i konsernet vært god og lønnsom.

I dag har Norwex også tilstedeværelse i Oseania, Baltikum, USA, Tyskland, Østerrike, Sverige, Storbritannia og Irland. Våren 2019 startet Norwex med salg i Malaysia. Mye av produksjonen skjer i Kina.

Konsernet har i mange år kunnet skilte med tosifret omsetningsvekst, men i fjor sa det stopp.

«Hele inntektsøkningen er valutarelatert, slik at organisk er det i realiteten en reduksjon i inntektene», skriver styret om inntektsøkningen på 1,5 prosent.

Årsresultatet endte på 329,7 millioner kroner, opp fra 312,5 året før.

Nord-Amerika er viktigst

Salgene skjer primært ved at salgskonsulenter demonstrerer og selger produktene for gjestene på et «homeparty». Her selges kluter og andre husholdningsprodukter som skal inneholde færre skadelige kjemikalier enn hva som er vanlig, ifølge selskapet.

Her rekrutteres også nye salgskonsulenter, og slik bygges nettverket videre.

Med over 155.000 salgskonsulenter, de fleste i Nord-Amerika, har Norwex nå bygget opp et voldsomt nettverk som utfører direktesalg for konsernet.

Av de totalt 3,06 milliardene konsernet omsatte for i fjor, var 2,77 milliarder fra salg i Nord-Amerika.

Utbyttemaskin

I dag kontrollerer Bjørn Nicolaisen 51 prosent av aksjene i konsernet og er styreleder. De resterende aksjene er spredd på flere mindre aksjonærer, blant annet styremedlemmer og daglig leder Britt Tømte Lund.

Norwex har i lang tid levert gode utbytter til eierne. I fjor tok eierne et mer konservativt utbytte på 128 millioner kroner, mot 307 millioner året før, på grunn av coronakrisen.

Utbyttene de seneste fem årene summerer seg til 1.032 millioner kroner. Egenkapitalen i konsernet var 508 millioner ved utgangen av 2019.

Ingen negativ effekt

Fremover ønsker konsernet å investere i produktutvikling og forskning, ifølge årsberetningen. Det skal også investeres betydelig i softwareutvikling for å gjøre fysiske homeparties om til virtuelle.

Under coronakrisen opplevde selskapet at det digitale salget overtok for det fysiske, og unngikk dermed negative effekter på salgssiden. I tillegg opplyser styret at markedet for rengjøringsartikler heller er voksende med dagens situasjon.

Finansavisen lyktes ikke å komme i kontakt med styreleder og gründer Bjørn Nicolaisen eller daglig leder onsdag.

Bjørn Nicolaisen Begynte sin karriere som advokat og jobbet med Miljøverndepartementet og den norske riksadvokaten.

Startet advokatfirmaet Nicolaisen i 1988.

Grunnla Norwex i 1994, satset for fullt her fra 2007.

Selskapet ønsker å redusere kjemikaliebruk ved vask i hjemmene.

Har hatt stor suksess med salg av mikrofiber og andre rengjøringsartikler.

Bruker en homeparty-modell for å selge direkte til forbrukerne.

Norwex har i dag over 155.000 salgskonsulenter verden over.