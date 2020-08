Odd Martinsen og familien har tjent 400 millioner på Fischer-agenturet

TRE BOMBER: Høy eurokurs, dårlig vinter og Gresvig/Intersport-konkurs gjør at Harald Martinsen for første gang styrer mot underskudd for pengemaskinen Finor.

TRE BOMBER: Høy eurokurs, dårlig vinter og Gresvig/Intersport-konkurs gjør at Harald Martinsen for første gang styrer mot underskudd for pengemaskinen Finor. Foto: Jørgen Hyvang

Familien til Odd Martinsen, «Stafett-Martin», har tjent 400 millioner kroner siden Fischer-importøren Finor ble etablert sent på 1990-tallet. Fischers dominans og en voldsom skiinteresse i Norge har bidratt til stadig høyere omsetning.

I 2019 ble det rekord. For første gang solgte de Fischer-produkter for over 200 millioner kroner etter nok en knallsterk vinter. Samtidig kom utfordringene til syne gjennom en galopperende eurokurs, som bidro til at resultatet falt fra 31,3 til 21,5 millioner.

Jeg er redd det ikke blir plussresultat. Jeg tror ikke det. Det blir ihvertfall ikke bra. Sannsynligvis blir det minus Harald Martinsen

Nå blir det underskudd

– Omsetningsmessig gikk det veldig bra, men samtidig er det krevende. Vi skal være fornøyd selv om resultatet viste en del nedgang. Det gikk ganske bra, synes jeg, sier adm. direktør Harald Martinsen i Finor og sender en takk til den store skiinteressen i Norge.

Finor (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 203,5 198,5 Driftsresultat 20,6 27,9 Resultat før skatt 21,5 31,3 Årsresultat 16,7 24,1

– Det som er krevende er valutasituasjonen i tillegg til at prisene fra produsent går opp. Det er ikke så lett å øke prisene i markedet. Vi øker noe, men ikke på langt nær så mye.

Valutakursene er imidlertid ikke det eneste som trekker ned.

– Vi har hatt en veldig dårlig januar og februar på Østlandet. I tillegg hadde vi konkursen i Gresvig/Intersport, så 2020 blir mye mer krevende enn 2019.

– Jeg er redd det ikke blir plussresultat. Jeg tror ikke det. Det blir ihvertfall ikke bra. Sannsynligvis blir det minus, sier Martinsen.

Utbyttestopp

Finor inngår sikringsavtaler i valuta, men bare delvis. Gevinstene herfra er ikke på langt nær nok til å demme opp for de høye innkjøpsprisene.

– Vi har økt prisene med 4–5 prosent i gjennomsnitt fra 2019/2020-sesongen til 2020/2021-sesongen. Noen produkter er økt mer, mens andre ikke i det hele tatt, sier Martinsen.

– Vi prøver også å gå gjennom kostnadsnivået, men gjør ikke spesielle tiltak. Vi skal ha varer på lager, og følger opp forhandlerne etter samme oppskrift som tidligere. Vi må være til stede og ikke spare på alt. Vi må tørre å være til stede. Jeg håper det blir bra igjen, sier Martinsen.

Martinsen-familien har i alle år tatt ut gode utbytter på 7–8 millioner, og for 2018 ble det tatt ut 24 millioner. I fjor var det imidlertid utbyttestopp.

– Det er fordi vi er usikre og at vi synes det er greit med solid kapital, slik at vi er sikre på at vi har nok penger, selv om selskapet er veldig solid, sier Martinsen.