Farmasiet frykter ikke Amazon i Norge

UNG OG ERFAREN: Hans Kristian Furuseth, adm. direktør i Farmasiet, tror at leveranser på døren vil være med på å gi en positiv kundeopplevelse. Han har tidligere vært sjef for Zalando i Norden og Storbritannia. Foto: Iván Kverme

– Fjoråret var preget av transaksjonen der Verdane kom inn, at vi skiftet ledelse, og at vi begynte jobben med å gjøre oss klare for å gi en enda bedre kjøpsopplevelse og ytterligere vekst, sier Hans Kristian Furuseth (32), adm. direktør i Farmasiet.

Furuseth kom inn i selskapet som adm. direktør halvveis inn i 2019, og har hatt sjefsstillinger i nettbutikken Zalando.

Nå eier Stein Erik Hagens Canica og Verdane Farmasiet, tidligere Komplett Apotek, sammen.

I fjor endte omsetningen til Farmasiet på 163,4 millioner kroner, opp fra 130 millioner året før. Årsresultat var et tap på 55 millioner. Furuseth tror underskuddet kan bli doblet i 2020, til tross for sterk vekst som følge av coronasituasjonen, ettersom vekstambisjonene innebærer store investeringer.

Ser til Sverige

Apotekmarkedet i Norge har de seneste fem årene vokst mellom 6 og 7 prosent årlig. Det estimeres at omtrent 1 prosent av markedet er nettbasert i 2019, eksklusivt for klikk-og-hent-løsninger.

Av dette har Farmasiet en markedsandel på over 50 prosent.

Til sammenligning er markedsandelen til nettapotekene i Sverige på cirka 10 prosent.

– Vi tror selvfølgelig at vi skal ta en betydelig markedsandel, og det er derfor vi legger ned så store investeringer.

– Vi ser ingen grunn til at Norge og Sverige skal være forskjellig. Det handler kun om å gjøre en god jobb, sier Furuseth.

– Veldig paranoide

Amazon starter i disse dager opp i Sverige, og mange venter et videre inntog i det norske markedet. Amazon har lenge levert apotekvarer og gjorde et oppkjøp av nettapoteket PillPack i 2018.

– Vi jobber allerede som om vi har en veldig sterk konkurrent i markedet, og er veldig paranoide, enten det er Amazon eller andre.

Furuseth forteller at han har erfaring med konkurranse mot Amazon fra sin tid i Zalando.

– Det er absolutt mulig å konkurrere mot Amazon og gjøre det veldig bra.

– Men man må gjøre en veldig god jobb selv, understreker han.

Leveransene må være raske og gratis, utvalget må være godt, og nettsiden må være inspirerende, ifølge ham.

– Gjør man ikke dette, og heller legger seg bakpå, da skjønner man hva som skjer, sier Furuseth.

Hodebry fra staten

Farmasiet er i dialog med Legemiddelverket angående reguleringer og tolkninger av lovverket for apotekmarkedet. Det forventes at utfallet her vil bidra til å øke omsetningen og marginene for selskapet.

– Nettapotek er jo noe som er relativt nytt i Norge, og vi har et regelverk som ikke er optimalt.

– Samtidig står det i store deler av det aktuelle lovverket at man skal tilpasse seg den tekniske og faglige utviklingen, forteller Furuseth.

Hva dette vil innebære, blir da et tolkningsspørsmål, og det er blant annet her Farmasiet håper på utfall i sin favør.

– Her er det mange saker som er interessante.

Furuseth gir et noe komisk eksempel på hva de statlige reguleringene betyr for Farmasiet som et rent nettapotek:

– Selv om vi er et nettapotek, kreves det at vi minst har ett fysisk apotek.

– I løpet av hele 2019 hadde vi to (!) besøkende på dette apoteket, mens vi har over en million besøkende hver måned på nettapoteket, forteller han.

Det fysiske apoteket ligger ved selskapets lager i Sandefjord. Her må det være vask og ventestol, i tilfelle de to kundene mot formodning skulle ankomme samtidig.

– Vi har ikke noe ønske om at folk skal besøke vårt fysiske apotek, sier Furuseth.

Fortsatt gratis

Furuseth har bakgrunn som sjef for Zalando i Storbritannia, et selskap som lenge har satset stort på gratis frakt og retur. Men for å bedre lønnsomheten, innførte Zalando i fjor en minimumsgrense på kjøpet for gratis frakt.

Farmasiet satser hardt på gratis frakt, og selskapet tror at kunden ser verdien av levering helt hjem. Selskapet leverer til hele landet, og til deler av Vestfold og Stor-Oslo leveres bestillingene samme dag.

– Hvor stor er fraktkostnaden i forhold til bruttofortjenesten på salgene?

– På reseptbelagt medisin er det statlig regulert at utsalgsprisen er 29 kroner pluss 2 prosent av innkjøpsprisen pr. pakke.

– Og da kan du gjette på hva det koster å levere dette samme dag, og ha en farmasøyt som godkjenner leveringen. Det blir ganske dårlige marginer.

Furuseth forklarer at Farmasiet har stor tro på at gode kundeopplevelser gir lojale kunder, som igjen gir volumet som trengs for å bedre marginene.

Kjøper fra konkurrent

– Hvordan vil du beskrive det norske apotekmarkedet?

–Det er dominert av tre internasjonale konserner, som er vertikalt integrerte.

Furuseth forklarer at Farmasiet er pålagt å gjøre sine innkjøp gjennom en av disse tre konsernene.

– Det høres tøft ut?

– Ja, det påvirker marginene, men de påstår selvfølgelig at de gir oss gode priser, sier Furuseth.