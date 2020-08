Millionfangst i fiskedisken for Knutstad & Holen

HAMAR: Mesterkokk Eyvind Hellstrøm har i både bøker og på TV uttalt at Knutstad & Holen er Norges beste fiskebutikk. Det til tross for sin beliggenhet midt i pottitland, 317 kilometer fra fisketorget i Bergen og ti mil unna nærmeste kyststripe.

Men lang avstand til havet har tydeligvis lite å si. I fjor omsatte fiskeforretningen for 45,6 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 3 millioner.

Bedriften i Innlandets hovedstad kan vise til en av bransjens beste driftsmarginer og en omsetning på linje med, og i mange tilfeller høyere enn, de største og mest kjente fiskehandlerne i Oslo og Bergen.

– Halvparten av salget er over disk. Resten går til dagligvarebutikker, restauranter og hoteller som vi selger fersk sjømat og bearbeidede fiskeprodukter til, sier Kjetil N. Holen.

Familiebedrift

48-åringen er tredje generasjons fiskehandler i Knutstad & Holen, som han eier sammen med sin far og to søsken.

Knutstad & Holen (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 45,6 49,8 Driftsresultat 3,0 2,0 Resultat før skatt 3,0 1,8 Årsresultat 2,3 1,2

Men det var hans bestefar Torstein og hans makker Karl Knutstad som for 95 år siden fikk ideen om å starte med salg av fisk i Grønnegata på Hamar. De to møttes da de studerte agronomi og hagebrukslære. Holen var fra Kaupanger i Sogn, og Knutstad fra et fiskevær i Lofoten. Under studietiden oppsto ideen om å drive med handel sammen.

– Knutstad, som kunne litt om fisk, mente fiskehandler var tingen, og slik ble det, sier Holen.

Dristig markedsplan

De to la en plan og skrev ned noen kriterier de mente måtte innfris, skulle de lykkes. Blant annet måtte kvaliteten være god, og de skulle lære folk i Innlandet å tilberede gode fiskemåltider. Så gjorde de en enkel, men for dem en avgjørende analyse av fiskehandlermarkedet i Norge på 20-tallet.

– Langs kysten var folk selvberget med sjømat. Enten fisket man selv eller så kjøpte man rett fra båtene som lå til kai. Der skulle de med andre ord ikke satse, sier Holen.

Siden det var flere fiskebutikker og tøff konkurranse i de store byene, fant de to frem et Norges-kart.

– De så etter et sted hvor det var muligheter for å lykkes. Konklusjonen deres ble at lengst unna havet var konsumet av fisk minst, og dermed var vekstpotensialet størst, sier Holen.

Fiskesalg midt i kjøttland

Siden Hamar lå langt unna sjøen, men var et trafikknutepunkt for jernbanen, kunne varer fraktes med tog fra kysten i sør og vest via Oslo og fra nord via Åndalsnes og Trondheim.

De startet med tørrfisk, saltfisk og røkt fisk. Når de ikke sto i butikken, syklet de rundt til gårder og tilbød varer for salg.

– Bestefar fortalte meg at de noen ganger ble kjeppjagd av sinte bønder som ropte etter dem at på gårder spiste man bare kjøtt og poteter, sier Holen.

Tross motstand, ga de seg ikke. Med årene ble tilgangen på fersk fisk bedre, og takket være isblokker fra Mjøsa som ble lagret på flis i en kjeller, hadde de to kald fiskedisk om sommeren.

Viktig Asko-avtale

De siste årene har omsetningen falt med nesten 20 millioner kroner, men det skyldes ikke mindre konsum av fisk.

– Grunnen er at mange dagligvarebutikker som fikk fisk fra oss, har sluttet med ferskvaredisk. I dag leverer vi fersk sjømat til innlandskjeden CC Mat og Spar, sier Holen.

Knutstad & Holen har også fått avtale med Asko om å lage fiskekaker, fiskeburgere og varm- og kaldrøkte produkter som selges i kjeder som Rema, Kiwi, Coop og CC Mat. Catering- og lunsjmarkedet er også viktig.

– Vi ligger ved siden av tinghuset på Hamar og kan nærmest stille klokken etter når det er pause i retten. Da strømmer dresskledde Oslo-advokater inn døren for å spise fiskelunsj hos oss.

CELEBERT BESØK: Statsminister Erna Solberg har vokst opp med fisketorget i Bergen. Men da hun var på Hamar, måtte hun en snartur innom Knutstad & Holen før hun hastet videre i regjeringsbilen. Foto: NTB SCANPIX

Født inn i yrket

Allerede som seksåring ble unge Kjetil med pappa på jobb.

– De første arbeidsoppgavene mine var å spyle gulv og isoporkasser, også gikk jeg ut med søppel, sier han.

I dag er ansvaret mye større. Han leder en bedrift med 22 ansatte som nesten har døgndrift. En strøm av fiskebiler kommer nordfra hver natt og leverer fersk sjømat fra 23.30 om kvelden til 03.30 om natten. Selv møter Holen på jobb rundt 5 om morgenen og sørger for at fiskedisken bugner av varer før åpningstid.

– Hvordan har coronakrisen påvirket salget?

– Den første uken etter nedstengningen var det helt dødt. Leveransene til hoteller og restauranter stanset opp, lunsjsalget sank og ingen bestilte catering. Det var merkbart færre kunder, sier han.

Ansatte ble delvis permittert og åpningstidene redusert. Samtidig oppdaget Holen at når mange jobber hjemmefra eller er permittert, får de også bedre tid å lage middag.

– Etter en bråstopp tok salget seg opp igjen, og vi har faktisk fått en rekke nye kunder i fiskeforretningen som lurer på hvordan man kan lage god sjømat hjemme.

Det som også gleder fiskehandler Holen, er hvordan folk er blitt mer åpne for å prøve noe nytt.

– Vi har 287 ulike fiskeslag i Norge, og vi merker at folk nå oftere spør etter andre typer fisk enn bare laks og torsk, som det går mest av, sier han.

Nedgang i år

Skalldyr er populært, og en kundegruppe som bestiller mye av det, er hyttefolk fra Oslo og Bærum.

– De som skal til Hafjell, Kvitfjell, Trysil og Sjusjøen, ringer oss tidlig i uken og bestiller varer som de henter hos oss på vei til hytta. Det er en viktig kundegruppe, sier Holen.

Tross økt salg i det siste, vil 2020-tallene bli svakere enn i fjor. Holen tror omsetningen vil ende i underkant av 40 millioner i år.

– Det er et spesielt år, men vårt mantra er og har alltid vært at om råvarene er av topp kvalitet, fagkompetanse er høy og vår rolle er tydelig, så har vi livets rett selv om vi holder til langt unna havet, sier Holen.