Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets: – Verdsettelsen av Europris er attraktiv nå

Torsdag oppgraderte SpareBank 1 Markets Europris-aksjen fra «hold» til kjøp, samtidig som kursmålet på 50 kroner pr. aksje blir opprettholdt. Påfølgende dag steg aksjen 4 prosent til 46,10 kroner.

– Aksjen har falt endel etter sterk kursutvikling i forkant av andre kvartal, etterfulgt av en «sell on facts»-reaksjon. Vi ser fortsatt gode utsikter for Europris på kort sikt med reiserestriksjoner, stengt grense mot Sverige, bedre likviditet for flertallet i befolkningen og nye handelsrutiner, sier analytiker Øyvind Mossige, og fortsetter:

– På lengre sikt tror jeg Europris vil dra nytte av et økt kundegrunnlag som er blitt skapt under coronapandemien.



Analytikeren tror også at Europris vil nyte godt av en økt andel egne merkevarer, innkjøpssamarbeidet med Tokmanni og ÖoB, lavere leasingkostnader og effektiviseringsløsninger, som et delvis automatisert sentrallager.

Attraktiv verdsettelse

I analysen oppjusterer SpareBank 1 Markets inntektsestimatene med 3, 2,4 og 1,9 prosent for henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Meglerhuset tror også at inntjeningen pr. aksje vil øke de neste årene.

– Verdsettelsen av Europris er attraktiv nå. Aksjen prises til 13 ganger den forventede inntjeningen til neste år og 12 ganger EV/EBIT. Jeg mener at risiko, vekst og lønnsomhet burde kunne forsvare en P/E-multippel på over 15, sier Mossige.

Til sammenligning prises internasjonale konkurrenter til opp mot 20 ganger inntjeningen.

Og for dem som er glad i utbytte, betaler lavpriskjeden ut rundt 60 prosent av overskuddet. Det gir nå en direkteavkastning på cirka 5 prosent.

Sterke incentiver

Europris eier 20 prosent av aksjene i den svenske lavpriskjeden ÖoB, og har en opsjon til å kjøpe resterende 80 prosent til 7,7 ganger den gjennomsnittlige EBITDA-en i 2020 og 2021.

– Jeg mener at prisen er for høy og bærer preg av at ÖoB skulle lykkes med en turnaround, noe som ikke har skjedd. Derfor bør Europris forhandle på avtalen og få ned multippelen. Runsvengruppen, som i dag eier 80 prosent, vil motta betaling i Europris-aksjer. Hittil har det vært en veldig lønnsom reise for dem, og de har sterke incentiver for å lande avtalen, sier Mossige.

– Positive signaler

Fredag morgen leverte Stockholm-noterte Clas Ohlson andrekvartalstall, og kjeden hadde en like-for-like-vekst på 18 prosent i Norge i juli. Måneden før hadde Clas Ohlson en vekst på 29 prosent i Norge, mens Europris vokste med over 40 prosent.

– Dette kan tolkes som positive signaler for Europris. I tredje kvartal venter vi at lavpriskjeden vil levere en like-for-like-vekst på 15 prosent, som er godt over konsensusestimatet på 10 prosent. Vi mener derfor risk/reward er god foran tredje kvartal, og sannsynligvis vil konsensus dra opp estimatene, sier SpareBank Markets-analytikeren.

Meglerhuset tror at inntjeningen pr. aksje vil lande på 75 øre i kvartalet – 37 prosent høyere enn i samme periode i fjor.