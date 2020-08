Amazon under etterforskning i Tyskland

Konkurransetilsynet i Tyskland har åpnet en etterforskning av Amazon og deres forhold til tredjepartsforhandlere som selger varer gjennom nettverket deres.

– Vi undersøker for tiden hvorvidt og hvordan Amazon påvirker prissettingen av forhandlere på markedsplassen, sier Andreas Mundt, President for Det føderale kartellkontoret i Tyskland.

For dyrt for Amazon

Tyskland er Amazons største marked utenfor USA, men nå har det kommet en del klager på dem for den første tiden etter at virusutbruddet, skriver Reuters. For da mange butikker ble stengt og flere forbrukere gikk over til netthandel, ble mange forhandlere stengt ute fra markedsplassen for å angivelig ha for høye priser.

– Amazon skal ikke være en priskontrollør, sier Mundt til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

En talsperson for Amazon sier at selskapets politikk er å sikre at partnere setter konkurransedyktige priser på varene sine, men at det er partnerne selv som setter prisene.

Dette er ikke første gang Amazon krangler med de tyske konkurransemyndighetene. Frem til 2013 hindret Amazon forhandlere å tilby sine produkter via andre nettsteder til lavere plass enn det var på Amazons markedsplass. En praksis de tyske myndighetene tvang dem til å kutte ut.

I fjor inngikk Amazon en avtale med de tyske myndighetene om en avtale angående tredjeparts-forhandlere på markedsplassen deres. Noe som gjorde at Kartellkontoret la vekk en undersøkelse som da hadde pågått i syv måneder.

Motangrep i Storbritannia

Som et svar til at Amazon prøver å komme seg inn på det britiske dagligvaremarkedet, vil nå den britiske kjempen Tesco tilby gratis hjemlevering, skriver den britiske avisen The Telegraph.

Tesco-sjef Dave Lewis sier til avisen at selskapet vil tilby tjenesten til sine Clubcard Plus-kunder, som han sammenligner med Amazon Prime.