Wal-Mart knuste estimatene

Walmart melder tirsdag om et resultat etter skatt på 6,48 milliarder dollar, eller 2,27 dollar per aksje, i andre kvartal. Dette er opp fra 3,61 milliarder dollar, eller 1,26 dollar per aksje, i samme periode i fjor.

Justert for engangseffekter kom resultatet inn på 1,56 dollar per aksje.

Inntektene steg fra 130,38 til 137,74 milliarder dollar.

FactSet-konsensus pekte mot et resultat på 1,25 dollar per aksje av inntekter på 135,57 milliarder dollar.

Det såkalte same store-salget i USA steg 9,3 prosent, mens nettsalget i USA dundret opp 97 prosent.

Walmart stiger 2,3 prosent til 135,60 dollar fatet i førhandelen på Wall Street.

