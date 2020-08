Rekordsterkt fra Target

OVERSKUDD: Kundene strømmer til Target, både på nett og i fysiske butikker. Her fra en butikk i Middletown, New York.

OVERSKUDD: Kundene strømmer til Target, både på nett og i fysiske butikker. Her fra en butikk i Middletown, New York. Foto: Dreamstime

Target fikk et overskudd på 1,7 milliarder dollar i andre kvartal av regnskapsåret. En oppgang på 80,3 prosent fra samme periode i fjor, da selskapet fikk et overskudd på 938 millioner dollar.

Ifølge Reuters har Targets nettsalg tredoblet seg sammenlignet med samme periode i fjor.

Knuste estimatene

Det var på forhånd ventet at Target ville få en inntekt på 20,09 milliarder dollar, opp fra 18,4 milliarder i 2019. Men butikkjeden endte til slutt opp med en omsetning på til sammen 23 milliarder dollar – opp 24,7 prosent.

FactSet-konsensusen var at same-store-salget ville øke med 7,6 prosent. Men med en økning på over det tredobbelte, 24,3 prosent, knuser Target analytikernes forventninger.

Salget økte i alle fem av Targets varekategorier sammenlignet med samme periode året før: Elektronikk økte 70 prosent. Hjem økte med over 30 prosent. Skjønnhet økte over 20 prosent, mens Mat&Drikke og Essentials økte med rundt 20 prosent hver, skriver CNBC.

Ifølge adm. direktør Brian Cornell, har selskapet fått 10 millioner nye digitale kunder i løpet av første halvår, og hentet så mye som 5 milliarder dollar i markedsandel. Cornell var likevel forsiktig med å spå de økonomiske utsiktene for resten av året, og begrunnet det med at det er vanskelig å forutsi shoppingmønstre med pandemien som et bakteppe.