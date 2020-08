Knalltall fra Kid

Kid ga inntektene et løft på 54,04 prosent til 660,5 millioner kroner i andre kvartal. Like-for-like veksten endte på 23,6 prosent.

Justert EBITDA endte på 176,0 millioner kroner, opp fra 85,8 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Bruttomarginen falt 0,7 prosentpoeng til 61,9 prosent grunnet mindre gunstige valutaposisjoner sammenlignet med i fjor.

Ifølge Kid-sjef Anders Fjeld har hovedfokus i andrekvartal vært coronapandemien, inkludert midlertidige permitteringer, butikknedleggelser og ustabil etterspørsel.

– Som et resultat av Covid-19-utbruddet falt salget i alle markeder umiddelbart i Norge i andre halvdel av mars. I Kid Interiør tok salget seg opp igjen i begynnelsen av april, og etter en forsiktig start på kvartalet, økte salget av Hemtex og nådde full aktivitet gjennom hele mai. Våre fem estiske Hemtex-butikker ble stengt i løpet av kvartalet, men fungerer nå som normalt, sier Fjeld.

Kid har under coronautbruddet besluttet Kid seg for å utsette butikkinvesteringer. Kun to butikker ble pusset opp i kvartalet, men selskapet har i etterkant satt igang oppussing av flere butikker som vil bli ferdigstilt innen jul. Kid vil også åpne én ny butikk i Sverige i tredje kvartal.

Kid (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 660,51 428,79 Driftsresultat 90,18 14,85 Resultat før skatt 78,35 4,35 Resultat etter skatt 62,00 1,83