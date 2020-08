TRN går mot «solid underskudd»

– Pr. uke 32, som i år var første uke i august, hadde vi en omsetning på 1,1 milliarder kroner. På samme tidspunkt i fjor var den på omkring 3,6 milliarder kroner, sier kommunikasjonssjef i butikkjeden Travel Retail Norway, Haakon Dagestad, som karakteriserer høsten som en periode der selskapet havner i «overlevelsesmodus».

For på Dagestads skjerm vises omsetningen i tax free-butikkene og ulike kiosker på 17 av landets flyplasser. I inneværende uke selges det nå varer tilsvarende kun 16 prosent av fjorårsvolumet.

– Vi hadde på mange måter en OK sommer, da vi i de beste ukene lå på 24 prosent av fjorårsvolumet. Men nå når flere land igjen er blitt merket som røde av myndighetene, ser det rett og slett ganske mørkt ut. Omsetningen faller dag for dag, sier Dagestad.

HAR KUTTET MASSIVT: Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i TRN, tømmer søppelkurven selv om dagen. Foto: NTB Scanpix

Fra milliarder til null

Travel Retail Norways (TRN) årsrapport for 2019 er signert av styret 28. mars. På det tidspunktet hadde allerede selskapet permittert over 1.000 ansatte, og det valgte å ikke utbetale utbytte for fjoråret til sine eiere. Halvparten av TRN eies av tyske Heinemann, mens kjøpmann Terje Stykket og NorgesGruppen eier 25 prosent hver.

Travel Retail Norway (Mill. kr) 2 019 2 018 Driftsinntekter 5.738,2 5.547,4 Driftsresultat 189,3 193,1 Resultat før skatt 193,3 202,2 Resultat etter skatt 150,8 155,3

I perioden 2009 til 2018 utbetalte TRN over 1,7 milliarder kroner til sine eiere.

Dessuten er TRN en av Avinors viktigste kunder, da selskapet betaler husleie som for det meste er omsetningsbasert. Leieavtalen løper ut 2022.

– Blir solid underskudd

Mens TRN kan prise seg lykkelig over at permitteringsordningen ble forlenget, slik at selskapet potensielt kan hente tilbake ansatte til neste høysesong våren 2021, forsvinner nå kontantstøtten i september.

– For øyeblikket er det kun butikkene på innlandsterminalene på Flesland og Oslo Lufthavn som er i nærheten av OK. Alt annet er mørkt, sier Dagestad.

I ledelsen må de nå se at IT-kostnader og faste husleier ikke lar seg kutte.

– Til tross for at vi har kuttet en del kostnader, må vi betale for kassaapparatet uavhengig av hvor mye penger som går gjennom det. Vi kommer til å gå flere hundre millioner kroner i minus i år mot budsjett – det blir et solid underskudd.