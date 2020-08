Stockmann vil ikke lenger selge Lindex

Lindex er ikke lenger til salgs, ifølge Dagens Industri.

Kleskjeden har vært eid av Stockmann siden 2007, men for ett år siden meldte den finske handelsgiganten at den ville vurdere sine alternativer for eierskapet.

Nå skal imidlertid denne prosessen være lagt på is, ifølge Stockmann-sjef Jari Latvanen.

Latvanen ble selv ansatt som Stockmann-sjef for ett år siden, på samme tid som det ble kjent at Lindex kunne bli solgt.

Han sier nå til DI at Stockmann ikke er i en situasjon der Lindex skal selges.

– Før jeg kom hadde eierne fattet beslutningen om å vurdere fremtiden til Lindex. Siden det har vi jobbet med å endre strategiene for både morselskapet og Lindex, sier Latvanen til DI.

Han peker på at morselskapet ikke har levert positive tall på lenge, mens «Lindex går bra».

Rammet av corona

Tidligere denne uken ble det kjent at kleskjeden Lindex skal kutte kostnader for å sikre driften. Målet er å redusere kostnadene med rundt 150 millioner kroner.

Etter en god start på 2020, med salgsvekst og bedre lønnsomhet, stupte kleskjedens omsetning 18 prosent i andre kvartal, på grunn av coronapandemien. Driftsresultatet sank til 167 millioner svenske kroner, fra 197 millioner i andre kvartal i fjor.

Latvanen vedgår at det er leit å måtte kutte, men han understreker at det gjøres for kjedens fremtid.

– Vi forstår kvinner og barn

Ifølge DI er Latvanen samtidig svært fornøyd med Lindex.

– Jeg synes målgruppen er tydelig, vi forstår kvinner og barn, og selskapet har levert, sier Latvanen til den svenske næringslivsavisen.

– Corona har forårsaket problemer i hele verden, tilføyer han.