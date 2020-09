Jon Inge Gullikstad mener merkevaren Petter Northug overlever skandalen slik Björn Borg gjorde det

NORTHUG SENDT PÅ GANGEN: ­– Jeg er langt mer optimistisk nå enn jeg var lørdag for to uker siden, sier Jon Inge Gullikstad som hadde satset millioner av egen lomme og to års jobb uten lønn da han fikk telefonen fra Petter Northug.

NORTHUG SENDT PÅ GANGEN: ­– Jeg er langt mer optimistisk nå enn jeg var lørdag for to uker siden, sier Jon Inge Gullikstad som hadde satset millioner av egen lomme og to års jobb uten lønn da han fikk telefonen fra Petter Northug. Foto: Iván Kverme

– Det er klart at vi har lagt mye i å bygge opp merkevaren Northug, så det ble en brå situasjon. Det var en tøff beskjed og en stor styrkeprøve, sier Jon Inge Gullikstad.

– Ble du forbannet på ham?

– Ingen kommentar.

– Har du tilgitt ham?

– Jeg står bak ham.

– Men jeg var ganske langt nede, sier Gullikstad.

Deretter kom offentliggjøringen på Northugs Instagram-konto, og senere en pressekonferanse der Northug la seg så paddeflat som bare han kan gjøre.

Björn Borg er en veldig sterk merkevare i dag selv om også han hadde utfordringer etter sin idrettskarriere Jon Inge Gullikstad

– Jeg er langt mer optimistisk nå enn jeg var lørdag for to uker siden.

– Björn Borg er veldig sterk

Gullikstad hadde satset 5 millioner kroner av egne penger på Northug-satsingen etter suksess med både Ulvang-sokker og Johaug-hansker.

Det er for tidlig å si at oppmerksomheten har bare vært negativ. Mange har blitt oppmerksom på Northug produktene og har kjøpt dem Jon Inge Gullikstad

Dog var ikke Kygo-hodetelefoner en like stor suksess, men i tillegg hadde Gullikstad lånt inn penger og jobbet uten lønn i over to år. Da må man være optimist.

– Jeg er overbevist om at vi kommer gjennom dette, og opplever sterk støtte til både merkevare og Petter Northug.

– Björn Borg er en veldig sterk merkevare i dag selv om også han hadde utfordringer etter sin idrettskarriere, sier Gullikstad.

Northugs popularitet i sosiale medier har økt etter sjokkmeldingen.

– Det er for tidlig å si at oppmerksomheten har bare vært negativ. Mange er blitt oppmerksom på Northug-produktene og har kjøpt dem. Jeg tror det går greit. Vi har hatt en grei omsetning på internett mens dette har stått på, sier Gullikstad.

ØKT SALG: Petter Northug har økt brillesalget på internett etter råkjøring og narkoskandale, men er tatt av som frontfigur i en periode. Foto: NTB Scanpix

Northug satt på vent

Likevel er det besluttet at Northugs rolle skal settes på vent inntil videre. I stedet satser Gullikstad på at sponsorobjekter som influencere og andre idrettsutøvere skal gjøre markedsføringsjobben utad.

– Det er uklart hvor lenge Northug er ute. Det kan bli noen måneder, men vi har et oppegående team som jobber med dette og skal komme oss igjennom.

Han oppsummerer at det er rundt ti personer som jobber aktivt med Northug-merket som i høst også starter salget av tekstiler knyttet til langrenn, løping og fritid. Lanseringen i oktober og innsalget av kolleksjonen for vår/sommer 2021 går som planlagt.

– Blant butikkene har reaksjonene vært både avventende og støttende. Noen sier det vil gli over. Det er flere som er støttende enn de som er negative. Livet er ikke feilfritt for noen av oss, og det å komme fra toppidrett og lande er ikke alltid like enkelt, sier Gullikstad.

Tapte 4,7 millioner

Eierselskapet til Northug-merkevaren, Brand Assist, endte med en omsetning på 18 millioner kroner i fjor og et underskudd på 4,7 millioner.

– I år får vi litt vekst i omsetningen og et bedre resultat. Neste år går vi med overskudd. Det bør man i år tre for en oppstartsbedrift. På sikt er målet å passere en omsetning på 50 millioner, sier Gullikstad.

Gullikstad eier 66 prosent av eierselskapet Brand Assist, mens Northug i fjor kjøpte seg opp til 34 prosent ved å investere 5 millioner av egne penger til en prising på 15 millioner.