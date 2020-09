LØNNSOMT INNEN MOTE: – Samlet sett omsatte vi for 260 millioner kroner og nådde et driftsresultat på over 25 millioner i fjor. I vår bransje er det veldig bra, sier Tommy Smith (t.h.). Han eier Smiths Holding og Floyd.no sammen med sin far Knut Thurmann Smith (midten) og bror Kenneth Smith (t.v.). Foto: Lena S. Falck