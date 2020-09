Amazon gjør seg klar for å rulle ut virksomheten i Sverige, men konsernsjefen i XXL, Pål Wibe, mener selskapet vil være godt posisjonert så lenge det øker investeringene i netthandelen, uttalte han under DNB Markets' Consumer-konferanse onsdag, melder TDN Direkt.

– På kort sikt vil det ikke være store forandringer, men på lang sikt vil det være viktig å investere i netthandel. De som ikke gjør det vil få problemer når aktører som Amazon kommer, sier Wibe.

Konferansieren tok opp at kredittkortstatistikken indikerer at Norge er tilbake til mer normale nivåer, og spør Wibe om det også gjelder for sportsbransjen.

– Det blir litt sensitivt å svare på, men det kommer til å normalisere seg, sier han.