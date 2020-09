Europris-sjef Espen Eldal sier på DNB Markets Consumer-konferansen onsdag at selskapet mener salgssituasjonen nå har normalisert seg, og at den har stabilisert seg på et høyere nivå enn hva som var gjeldende før coronapandemien, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Eldal vil stengte grenser mot Sverige ha positiv innvirkning på lavpriskjedens tredjekvartalstall.

Eldal sier også at Europris vil fortsette å se betydelig vekst på årsbasis, ifølge nyhetstjenesten.

Det økte kundegrunnlaget som er skapt under pandemien er tidligere blitt løftet frem som noe Europris vil dra nytte av over tid.

For to uker siden løftet SpareBank 1 Markets sin anbefaling for Europris-aksjen fra hold til kjøp, mens kursmålet ble beholdt på 50 kroner.

I analysen oppjusterte meglerhuset sine inntektsestimater for Europris med 3, 2,4 og 1,9 prosent for henholdsvis 2020, 2021 og 2022.

Europris-aksjen handles onsdag formiddag til 44,28 kroner, ned 0,5 prosent. Den er opp rundt 28 prosent så langt i 2020.