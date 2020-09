Sterk etterspørsel og salgsvekst for Lego gjennom coronapandemien

FLERE BRIKKER: Lego melder om salgsvekst på 14 prosent i første halvår, til tross for corona, lockdown og stengte butikker.

FLERE BRIKKER: Lego melder om salgsvekst på 14 prosent i første halvår, til tross for corona, lockdown og stengte butikker. Foto: Lego

Danske Lego opplevde sterk etterspørsel i første halvår. Salget økte med 14 prosent fra samme periode i fjor, og inntektene steg 7 prosent til 15,7 milliarder danske kroner.

Driftsoverskuddet endte på 3,9 milliarder danske kroner, en økning på 11 prosent fra første halvår i fjor.

Leketøysprodusenten trekker også frem at den økte markedsandelene i flere større markeder. Salget til forbrukere ble økt med tosifret prosenttall både på det amerikanske kontinentet, i Vest-Europa, i Asia og Stillehavsområdet og i Kina.

Coronaeffekter

– Vi så en svært positiv utvikling i løpet av coronavirus-lockdown, da familier begynte å leke og bygge Lego sammen, sier Lego-sjef Niels Christiansen til Reuters.

Christiansen melder videre at momentet har fortsatt inn i andre halvår, til tross for gjenåpning av samfunn og at folk har returnert til sine arbeidsplasser og skoler.

Lego-sjefen understreker at halvårstallene dermed ikke bare reflekterer de to månedene i år da alle holdt seg hjemme.



Selskapet har forøvrig ikke gått klar av coronapandemien uten å måtte stenge butikker. Samtlige 616 utsalgssteder verden rundt har på et tidspunkt vært stengt, men nær alle skal nå være åpnet igjen. Effekten dette har hatt på salget, skal ha blitt motveid av økt nettsalg.

Legos underliggende nettoresultat i første halvår rapporteres opp 13 prosent. Justert for valutaeffekter var det imidlertid ned 1 prosent, til 2,6 milliarder.