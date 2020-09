Omsetningsforbud for Vollviks munnbind

I et vedtak som ble lagt ut på Legemiddelverkets nettsider torsdag kveld, forbys Vollviks selskaper Vovi AS, Ludo Store og Norske Nettbutikker all form for markedsføring og omsetning av medisinske munnbind med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket innebærer at selskapet også må trekke tilbake alt det aktuelle utstyret fra distribusjonsleddene.

Det var torsdag ettermiddag fremdeles mulig å bestille medisinske munnbind fra Ludo Store, men dette blir etter Legemiddelverkets beslutning nå forbudt. De tre selskapene må videre rapportere tilbake til Legemiddelverket når de har gjennomført pålegget.

Selskapene pålegges også å informere kundene sine om vedtaket.

(©NTB)