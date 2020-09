LVMH dropper overtagelsen av Tiffany etter tolltrusler og utsettelser

LVMH dropper overtagelsen av det amerikanske smykkeselskapet Tiffany & Co, fremgår det av en melding fra den franske luksusgiganten.

I november i fjor la LVMH inn et bud på 16 milliarder dollar for Tiffany.

Det tilsvarer i dag 146 milliarder kroner.

LVMH viser til flere elementer som samlet har ledet til beslutningen om å stoppe prosessen.

Et av disse er USAs trussel om innføring av toll på franske produkter, som ledet til at Frankrikes utenriksminister ba LVMH utsette Tiffany-overtagelsen til etter 6. januar 2021.

Det vises også til at Tiffany har bedt om å forlenge fristen for gjennomføring av dealen fra 24. november til 31. desember i år.

I henhold til selskapenes avtale og i lys av senere tids hendelser har LVMH-styret kommet til den vurdering at LVMH ikke vil være i stand til å gjennomføre Tiffany-overtagelsen.

Søksmål

Tiffany på sin side, har kommet til at søksmål mot LVMH blir deres neste skritt.

I en egen melding konstaterer Tiffany at LVMH er i brudd med sin forpliktelse til å hente inn nødvendige godkjennelser fra konkurransemyndigheter. Samtidig avvises LVMHs antydning om at Tiffany har brutt sine forpliktelser i fusjonsavtalen.

Tiffany viser til at opprinnelig frist for gjennomføring av avtalen var 24. august, med opsjon på utsettelse til 24. november dersom godkjennelse fra konkurransemyndigheter var alt som gjensto 24. august, og at LVMH ikke engang hadde søkt om slik godkjennelse pr. 24. august.

Og fortsatt skal ikke LVMH ha søkt om godkjennelse i EU eller Taiwan.

– Vi beklager å måtte ta dette grepet, men LVMH har ikke gitt oss noe annet valg enn å starte rettslige skritt for å beskytte vårt selskap og våre aksjonærer, sier Tiffany-styreleder Roger N. Farah i meldingen.



Etter Tiffanys vurdering har selskapet opptrådt i henhold til alle dets forpliktelser i fusjonsavtalen, og ifølge Farah forventer selskapet det samme fra LVMH.

På aksjemarkedet tas LVMHs beslutning dårlig imot. LVMH-aksjen er ned rundt en prosent, etter oppgang på 5 prosent seneste 12 måneder. I førhandelen i New York stuper Tiffany-aksjen 9 prosent, etter oppgang på 38 prosent det seneste året.