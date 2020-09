Nordmenn dro kortet færre ganger i august

Etter brennhet kortbruk i juni og juli avtok bruken i august. Totalt ble det i august 2020 foretatt 185,2 millioner korttransaksjoner i Norge, noe som er 3,7 prosent færre enn i fjor, melder Nets i en pressemelding mandag.

Samtidig opplevde norske bedrifter en samlet omsetning med betalingskort på 64,3 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en vekst på 2,8 prosent sammenlignet med august 2019.

– Vi så markante økninger i de første to sommermånedene – langt større enn vi hadde forventet. Det har vært tydelig at nordmenn har feriert hjemme i år. Men i august har vi samtidig også kunne se at folk har vendt hjem fra staycation i det norske ferielandet, og at forbruket faller til et mer normalt nivå. Vi handler fortsatt sjeldnere, og legger dermed flere varer i kurven hver gang, uttaler Søren Winge, pressesjef hos Nets, i pressemeldingen.

Samtidig har forbruket med BankAxept isolert sett økt med 5,8 prosent, noe som vitner om at det har vært færre utenlandske turister på sommerferie i Norge i år.

Sommerens høye vekstrater i kortforbruket tyder fortsatt på at nordmenn har tatt et stort – og kanskje permanent – skritt vekk fra kontanter, uttaler Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps.