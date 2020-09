Solid rekyl for H&M

POPULÆRT: Folk venter på noen skal gå ut, slik at de kan slippe inn i H&M-butikken i København.

H&M fikk et resultat før skatt på rundt 2 milliarder svenske kroner i tredje regnskapskvartal, som sluttet 31. august, skriver Reuters. Det var langt under 5 milliarder som svenskene oppnådde samme periode året før, men likevel godt over analytikernes gjennomsnittlige prognoser som var på 191 millioner kroner, viser Refinitivs SmartEstimate-modell.

Kuttet kostnader

– H&M-gruppens innhenting er bedre enn forventet. Mer fullprissalg kombinert med sterk kostnadskontroll gjorde at selskapet allerede tredje kvartal fikk et overskudd igjen, heter det i en uttalelse fra selskapet tirsdag.

Salgene endte på 50,9 milliarder kroner, en nedgang på 19 prosent – det var ventet et fall på 18 prosent.

H&M ble tvunget til å ta store tap da pandemien kom og salget ble halvert. Ifølge Reuters måtte selskapet kutte ned på personalet, åpnet færre nye butikker enn planlagt og lukket andre permanent for å kutte kostnader.

– Meget gode nyheter og godt over konsensus, sier Societe Generale-analytiker Anne Critchlow om resultatet i tredje kvartal. Hun har en hold-anbefaling på aksjen, som var opp 11 prosent i den tidlige handelen tirsdag.