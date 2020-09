Ilse Jacobsen tjener penger etter kriseår

OVERSKUDD: Gründer, designer og eier ilse Jacobsen kan glede seg over overskudd.

Etter flere skandaler og et millionunderskudd i 2018, skiftet Ilse Jacobsen ut ledelsen i virksomheten Ilse Jacobsen Hornbæk (IJH) i fjor.

Nå har den nye ledelsen snudd minus til pluss i årsregnskapet for 2019, ifølge finans.dk. Bunnlinjen er forbedret med 10 millioner danske kroner, til et overskudd på to millioner danske kroner.

Samtidig var bruttofortjenesten den høyeste som noensinne er registrert i selskapet, som tjener penger på gummistøvler, regntøy, sko- og kleskolleksjoner, tilbehør og skjønnhetsprodukter.

IJH beskriver ifølge nettstedet 2019 som en «klar forbedring» i kvartalspresentasjonen og bemerker samtidig at selskapet har blitt stabilisert og profesjonalisert gjennom en ny ledelse.

«I løpet av året har styret og ledelsen fokusert på å skape et sterkt økonomisk grunnlag for merkevaren og den internasjonale ekspansjonen», heter det.